Sanesul oferece 40 vagas de emprego nesta semana

Já é possível fazer a inscrição para o processo seletivo simplificado da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), ao todo são 40 vagas para profissionais de nível fundamental, médio e técnico. Aberto a partir desta quarta-feira (15), as vagas são para 20 cidades do Mato Grosso do Sul.

Entre os empregos estão encanador, assistente administrativo e técnico em segurança no trabalho.

Para efetuar a inscrição, é preciso imprimir fichas no site da Sanesul (www.sanesul.ms.gov.br) e enviar o documento, via sedex, para a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep) da Empresa, que fica na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

O prazo final de inscrição e envio dos demais documentos solicitados é a próxima sexta-feira (17). É possível encontrar no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), na edição de 8 de janeiro de 2020, um edital com as regras do processo. (http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10065_08_01_2020)