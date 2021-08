Prêmio de Inovação na Gestão Pública está com inscrições abertas

Chico Ribeiro/Portal MS Governador Reinaldo Azambuja (PSDB)

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Escola de Governo (Escolagov), está com inscrições abertas para a décima sexta edição do Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública, com premiação no valor de R$ 24 mil.

De acordo com a Escolagov, podem ser inscritos projetos em duas modalidades, Práticas Inovadoras de Sucesso e de Ideias Inovadoras Implementáveis, as propostas devem conter contribuições para a modernização da gestão pública, as inscrições podem ser individual ou coletiva, uma única vez em cada modalidade.

A premiação aos participantes seguirá critérios de colocação e modalidade escolhida, o 1º lugar receberá R$ 6 mil, o 2° R$ 4 mil e o 3° colocado receberá R$ 2 mil, totalizando R$ 24 mil nas duas modalidades.

Serviço:

As inscrições seguem até dia 10 de agosto, por meio do site: www.escolagov.ms.gov.br.