Oficina Prototipe é promovido pelo Sebrae em Campo Grande

Sebrae promove oficina Prototipe para empreendedores em Campo Grande. A proposta será realizada na próxima quinta-feira (06) , das 14h às 18h, na sede da instituição, na Avenida Mato Grosso, 1661, em Campo Grande. O investimento para a capacitação é de R$ 107. As inscrições podem ser realizadas na Loja Virtual do Sebrae/MS. Para mais informações ligue no 0800 570 0800.

Ajudar os empreendedores a construir a proposta de valor do negócio a partir do uso de peças de LEGO. Conforme a assessoria, dessa forma, o participante irá descobrir técnicas e ferramentas que facilitam a prototipação da visão de futuro do negócio, a definição dos seus atributos de valor mais importantes, como eles podem diferenciá-lo dos concorrentes e como elaborar planos que resultem em vantagem competitiva e lucro

