MS inicia semana com oferta 691 vagas de emprego

Divulgação/ Portal MS Funtrab destaca que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento

A semana na Fundação do Trabalho (Funtrab) começa com 691 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul. As oportunidades nesta segunda-feira (8) são direcionadas a pessoas de diversos níveis de escolaridade. Na Capital os interessados podem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, de segunda à sexta no horário entre 7h30 e 17h30. No interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Conforme divulgado pela fundação para Campo Grande são 98 vagas disponíveis. Caseiro, churrasqueiro, confeiteiro, costureira de máquinas industriais, gerente de vendas, técnico em contabilidade, técnico em nutrição e dietética, e professor prático no ensino profissionalizante estão entre as oportunidades.

Para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho e mora no interior do Estado, as cidades com vagas em maior número são: Sidrolândia (283), Dourados (102) e Itaquiraí (40). Grande parte delas, são direcionadas a área de produção, sendo alimentador da linha de produção, operador de processo de produção e auxiliar da linha de produção, respectivamente. Outras cidades com oportunidades são: Nova Andradina (29), Três Lagoas (29), São Gabriel do Oeste (20), Paranaíba (19), Ponta Porã (18), Aquidauana (10), Corumbá (8), Bataguassu (6), Batayorã (4), Coxim (4), Jardim (4), Ribas do Rio Pardo (3), Cassilândia (3), Ivinhema (3), Maracaju (2), Eldorado (2), Nova Alvorada do Sul (2), Rio Brilhante (1) e Naviraí (1).