Inicia as inscrições para processo seletivo da SISEP

As inscrições para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos poderão ser feitas, exclusivamente, nos dias 28 e 29 de dezembro. Os aprovados terão contrato por um ano, renovável por mais 12 meses. Haverá apenas prova de títulos. Os documentos serão enviados por e-mail, em data a ser divulgada no Diário Oficial do Município.

As inscrições (gratuitas) serão feitas no período de 00h01min de 28/12/2020 até às 23h59min de 29/12/2020, respeitando o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. Serão realizadas pelo site: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo.

Serviço

Para maiores informações de como se inscrever no presente Processo Seletivo, o candidato deverá seguir o passo a passo acessando www.campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever.