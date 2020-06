IFMS divulga resultado de sorteio para cursos de qualificação profissional

Divulgação IFMS Ponta Porã

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou o resultado preliminar do sorteio eletrônico com a classificação de todos os candidatos inscritos no processo seletivo que oferta duas mil vagas em cursos de qualificação profissional a distância.

Conforme divulgado pelo Isntituto as opções ofertadas são os cursos de Operador de Computador e Vendedor nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Com a retificação do cronograma, a classificação final e a divulgação da primeira chamada estão previstas para sexta-feira, 5. Os convocados deverão fazer a matrícula nos dias 8 e 9, e o início das aulas ficou para 15 de junho. As normas do processo seletivo podem ser conferidas na Central de Seleção, onde está publicado o edital de abertura.

Serviço

Processo seletivo é coordenado pelo Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread). O contato, em caso de dúvida, deve ser feito pelo e-mail cogetec@ifms.edu.br.