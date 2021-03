IEL oferece estágio em Campo Grande, Corumbá e Ladário

Divulgação/IEL Vagas de estágio

Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com oportunidades de estágio em Campo Grande, Corumbá e Ladário. São 21 vagas nas áreas de Estética, Administração, Pedagogia, Técnico em Edificações e Mecânica, entre outras. As bolsas de estágio variam entre R$400 a R$1 mil.



Os interessados só precisam acessar o link http://sne.iel.org.br/sne/ms para ver os detalhes sobre as vagas e preencher o cadastro.



Para concorrer às vagas, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos, estar matriculado e frequentando os anos finais do Ensino Fundamental, qualquer série do Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior ou na modalidade profissional da EJA (Educação de Jovens e Adultos).



Serviço:

Mais informações pelo site do IEL (www.ms.iel.org.br) ou pelo telefone (67) 3044-2102.