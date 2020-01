Funtrab oferece 2.869 vagas de emprego para o Mato Grosso do Sul

Divulgação/ Portal MS As listas completa com as vagas estão no site da Funtrab

Para quem está procurando um emprego com carteira assinada, a Funtrab está ofertando 212 vagas de emprego, em Campo Grande, nesta segunda-feira (27). Dentre as ofertas estão Carteiro, Cuidador em saúde, Mecânico e Vendedor pracista.



Os empregos com maior demanda são o de Auxiliar de logística com 15 vagas, seguido de Cuidador em saúde, Vendedor pracista, Analista de suporte técnico e Pedreiro, com 10 vagas cada. Há ainda 6 ofertas para Auxiliar de limpeza(PcD) e muitas outras vagas, confira a lista completa no site da Funtrab, na opção “Vagas em Campo Grande”.



Já para o Estado de Mato Grosso do Sul, a Funtrab está oferecendo 2.869 vagas para a semana. Em Dourados são 3 vagas para Auxiliar de linha de produção, em Três Lagoas são 5 vagas para Operador de máquinas, Coxim oferece 1 vaga para Motorista entregador e em Corumbá é 1 para Eletricista. A lista completa no site da Funtrab, na opção “Vagas no Estado”.



Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, à Rua 13 de maio, 2773, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas.



É preciso lembrar que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.