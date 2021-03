Funtrab inicia a semana com 1,1 mil oportunidades em Mato Grosso dos Sul

Divulgação/ Portal MS Funtrab destaca que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento

Mato Grosso do Sul abre a semana com 1.110 oportunidades para áreas diversas no mercado de trabalho regional. As vagas são intermediadas pela Fundação do Trabalho, presente em 32 municípios por meio da Casa do Trabalhador.



O atendimento presencial na Funtrab está suspenso até o próximo domingo (28). A recomendação para a semana é que o trabalhador já cadastrado na Rede SINE do Ministério do Trabalho pesquise e concorra às vagas de emprego na Capital via aplicativo.



Nesta segunda-feira (22) Amambai lidera em número de vagas disponíveis. São 240 oportunidades, sendo a maioria delas voltadas a indígenas para o cultivo de maçã. O mesmo se repete em Miranda (200), Ponta Porã (70), Iguatemi (67) e Caarapó (44).



Também há vagas disponíveis em Dourados (89), Sidrolândia (64), Itaquiraí (53), Chapadão do Sul (42), Maracaju (42), Costa Rica (29), Três Lagoas (26), Batayporã (23), Guia Lopes da Laguna (22), São Gabriel do Oeste (22), Naviraí (16), Nova Andradina (15), Corumbá (9), Sonora (7), Nova Alvorada do Sul (5), Aquidauana (4), Eldorado (4), Jardim (4), Paranaíba (4), Rio Brilhante (3), Cassilândia (2), Coxim (2) e Ribas do Rio Pardo (2).