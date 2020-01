Funtrab disponibiliza 120 vagas em três cursos

Tamanho do texto

Divulgação/Portal MS Casa de Qualificação da Funtrab

As inscrições estão abertas para os cursos gratuitos de Auxiliar Administrativo, Desenvolvimento Pessoal e Cabeleireiro Inicial (técnicas de corte e escova), por meio da Casa de Qualificação da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).

São 40 vagas para cada curso, totalizando 120 vagas. Os interessados devem se inscrever na Rua 7 de setembro, 912 (entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, no Centro), das 7h30 às 17h30.

Alunos

A idade mínima é de 16 anos completos, e o interessado deve levar os seguintes documentos: RG (ou documento com foto), CPF e comprovante de residência. Para os cursos de Auxiliar Administrativo e Desenvolvimento Pessoal será necessário ter também o comprovante de escolaridade (ensino médio completo) ou estar cursando.