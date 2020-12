Funtrab abre a semana com 349 vagas de emprego na Capital

Tamanho do texto

Saul Schramm Sede da Funtrab

Semana inicia com a Fundação do Trabalho (Funtrab) oferta 349 vagas de emprego em Campo Grande, nesta segunda-feira (21). As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio.

Há chances para Açougueiro, Ajudante de carga e descarga de mercadoria, Ajudante de obras,Analista de crédito (instituições financeiras), Auxiliar de cozinha, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de linha de produção, Auxiliar de mecânico de autos, Costureira de máquinas industriais, Garçom, Lubrificador de automóveis, Marceneiro, Mecânico de manutenção de compressores de ar, Motorista de ônibus rodoviário, Motorista entregador, Pedreiro, Soldador, Técnico de enfermagem, Vendedor de serviços, Vendedor interno, Vendedor pracista, entre outros. A fundação também oferta duas vagas para pessoas com deficiência, nos cargos de Vigia e Vigilante.

Interessados devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento. Conforme a Fundação, das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego. Outra opção é acessar o aplicativo Sine Fácil e mantê-lo atualizado.