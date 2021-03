Funsau publica convocação de técnicos de enfermagem

Divulgação Vacina

Em substituição a candidatos desistentes, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou em edição extra do Diário Oficial desta quinta-feira (18), a convocação de técnicos de enfermagem para atuação na Fundação Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, a Funsau.



De acordo com o edital do Processo Seletivo, a apresentação de documentos e a comprovação dos requisitos comprobatórios para a contratação está agendada para o dia 22 de março das 7h30 às 11h e das 13h às 16H, na Coordenadoria de Gestão do Trabalho, localizada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Todos os documentos e requisitos necessários à apresentação estão listados no edital, que traz em seu anexo, os profissionais classificados.