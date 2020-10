Funsat Itinerante chega nesta quinta na Vila Popular

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Itinerante estará na Vila Popular

Começa nesta quinta-feira (01) e segue até sexta, a Funsat Itinerante na Vila Popular, no Centro Regional de Assistência Social (CRAS) Valéria Lopes da Silva, Bairro Vila Popular.

Ação oferece diversos serviços à população, que pode ser atendida no período da manhã, das 08h ao 12h. Segundo a assessoria o objetivo oferecer orientações aos empregadores e empregados, a Funsat Itinerante também disponibiliza qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), habilitação ao seguro desemprego, carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Serviço

Local: CRAS Valéria Lopes da Silva

Endereço: Rua, Marçal de Souza, 25 - Vila Popular, Campo Grande – MS

Data: 01 e 02 e Outubro

Informações: Funsat – 4002-0585 ou Rua 14 de Julho 992 Vila Glória