Feira de Empregos no Centro Universitário Anhanguera

Divulgação/assessoria Oportunidades serão oferecidas neste sábado

Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande realiza a Feira de Empregabilidade, evento gratuito e aberto à comunidade neste sábado (31), das 9h às 12h, que será reunirá cerca de 100 oportunidades de trabalho e estágio em diversas áreas.



As vagas serão ofertadas pela Associação Brasileira de Estágios (Abre), Skill, Stone e Funsat. Segundo a assessoria a Fundação Social do Trabalho (Funsat) estará presente realizando 100 atendimentos, mediante distribuição de senhas, para encaminhamentos de acordo com as oportunidades disponíveis em seu banco de dados.



Para participar da feira é preciso comparecer ao centro universitário com carteira de trabalho e documentos pessoais.



Cursos gratuitos

Ainda com foco no aumento das chances de ingresso no mercado de trabalho, a boa notícia para quem busca capacitação rápida, é que a Anhanguera oferece três cursos livres gratuitos: Treinamentos para entrevista de emprego, Montando um currículo de sucesso e Primeiros socorros.



Serviço:

Feira de Empregabilidade

Data: 31 de agosto

Horário: das 9h às 12h

Local: Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande - avenida Gury Marques, 3.203 – saída para São Paulo.