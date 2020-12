Estão abertos as inscrições de cursos gratuitos de idiomas na IFMS

Deurico/Capital News Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Campo Grande

Na segunda-feira (28) o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu as inscrições no processo seletivo para ingresso nos cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Espanhol, Inglês e Libras ofertados pelo Centro de Idiomas (Cenid) da instituição.

São oferecidas 326 vagas, para turmas em andamento, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Ponta Porã e Três Lagoas, com ingresso no primeiro semestre de 2021.

Em atendimento ao plano de internacionalização do IFMS, no mínimo 75% das vagas são reservadas a estudantes e servidores da instituição. De acordo com a assessoria, os cursos, que podem ser das etapas básica e intermediária, são oferecidos em seis níveis. Os interessados devem ter o ensino fundamental I completo (5º ano).

O edital com todas as informações sobre o processo seletivo está publicado na Central de Seleção do IFMS.Inscrições - São gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção.

Em função da pandemia do novo coronavírus, para o atendimento presencial é obrigatório o uso de máscara e há o limite máximo de pessoas na sala, de modo a garantir o distanciamento social.