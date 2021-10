Está aberto processo seletivo com 250 vagas para estagiários

Estão abertas as inscrições para acadêmicos interessados em participar do processo seletivo para contratação de 250 estagiários, de diversos cursos de graduação, que vão atuar nas secretarias e autarquias estaduais.

As inscrições só podem ser feitas pela internet, no endereço eletrônico da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura). O processo seletivo será por meio de prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, com previsão de ser realizada no dia 24 de outubro nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

O estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os estudantes terão uma carga horária de 30 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 1.100,00, além de auxílio transporte no valor de R$ 200. Conforme o processo seletivo, podem participar do processo seletivo estudantes matriculados a partir do 3° ano ou 6° semestre, na Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), Anhanguera-Uniderp, além do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).