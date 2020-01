Corumbá abre 50 vagas de estágio para acadêmicos de Pedagogia e Educação Física

PMCG

Estão sendo ofertadas 50 vagas de estágio para acadêmicos de Pedagogia e Educação Física em Corumbá, conforme publicado na edição desta terça-feira (21) no DIOCORUMBÁ.

O cadastramento dos interessados é realizado na Escola de Governo, localizada à Rua Delamare, nº 1.557, bairro Centro, das 8 horas às 13 horas, tendo prazo final na próxima segunda-feira (27).

É preciso preencher algumas exigências para as vagas: ter pelo menos 18 anos, até a data de apresentação; estar matriculado no curso correspondente ao do cadastro e estar cursando, no mínimo, o 5º semestre de ensino superior; não possuir mais de 3 dependências; estar disponível no período do estágio.

A Bolsa-auxílio oferecida é de R$ 611,93 mensal, além do auxílio-transporte. O local de estágio é a Rede Municipal de Ensino de Corumbá, das etapas da Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA).