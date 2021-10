Concurso público da Sanesul oferece mais de 70 vagas em MS

Divulgação/ MSGOV Sanesul MS

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) abriu nesta sexta-feira (01), as inscrições para o concurso que disponibiliza 74 vagas em 26 profissões. O extrato do edital está publicado no Diário Oficial do Estado.

As oportunidades são destinadas às áreas de Agente em Saneamento, Assistente Administrativo, Técnico em Agrimensura, Técnico em Análise e Tratamento, Técnico em Automação, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem do Trabalho, Técnico em Manutenção Eletromecânica, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Tecnologia da Informação, Administrador, Advogado, Analista de Tecnologia da Informação, Biólogo, Contador, Economista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Sanitarista Ambiental, Jornalista, Médico do Trabalho, Psicólogo, Químico e Tecnólogo em Saneamento Ambiental.

Após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, o candidato deve imprimir um boleto bancário para efetuar o pagamento da taxa, dentro do prazo de vencimento, em qualquer agência bancária.

De acordo com o edital, a prova objetiva será aplicada nas cidades de Campo Grande e Dourados, podendo ser aplicada também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação dos municípios. A previsão é que as provas sejam aplicadas em 19 de dezembro de 2021, em horário e local que serão informados por meio do edital disponibilizado na página do Instituto AOCP.

Serviço:

As inscrições seguem até às 23h59min do dia 11 de novembro de 2021, conforme horário oficial de Brasília/DF, e podem ser feitas no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.