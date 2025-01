UEMS divulga resultado preliminar do vestibular 2025

Viviane Freitas

O Vestibular UEMS 2025 trouxe novidades com a inclusão de três novos cursos: Engenharia Civil (Nova Andradina), Fonoaudiologia (Campo Grande) e Terapia Ocupacional (Campo Grande). Essas graduações foram criadas para atender a demandas específicas de Mato Grosso do Sul, reforçando o papel da UEMS na formação de profissionais em áreas essenciais para o Estado.

O curso de Engenharia Civil será oferecido na UEMS de Nova Andradina, no período noturno, com 20 vagas e duração de 5 anos. Já os cursos de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional terão aulas na Unidade Santo Amaro, em Campo Grande, no período matutino, com 16 vagas cada e duração de 4 anos.

Nos últimos anos, a UEMS tem atendido as necessidades da sociedade sul-mato-grossense, oferecendo cursos com oferta única em municípios do Estado. Alguns desses cursos, como Direito (Aquidauana), Direito (Jardim) e Psicologia (Coxim), foram aprovados para se tornarem permanentes na Universidade.

Além do Vestibular, a UEMS também está com outros processos seletivos em andamento. O Processo Seletivo Permanente - Histórico Escolar (PSP/HE/2025) oferece 708 vagas em 38 cursos, com inscrições gratuitas e seleção baseada na nota do Histórico Escolar do Ensino Médio. O edital do PSP-HE pode ser acessado no site da UEMS.