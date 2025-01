Inscrições abertas para mestrado e doutorado da UFMS em 2025

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação Inscrições para concurso da UFMS terminam neste domingo

Divulgação

Inscrições para concurso da UFMS terminam neste domingo

Os interessados em ingressar em cursos de mestrado ou doutorado na UFMS em 2025 têm até o dia 24 de janeiro para se inscrever na página da Pós-Graduação. As vagas são para programas stricto sensu em diversas áreas do conhecimento, oferecidos na Cidade Universitária e nos câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Três Lagoas e Pantanal.

De acordo com Fabrício Frazílio, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, a pós-graduação oferece muitos benefícios aos profissionais, como o aprofundamento do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades de pesquisa. Ele destaca ainda que a UFMS mantém altos padrões de qualidade, com professores e técnicos qualificados, além de infraestrutura adequada para as atividades acadêmicas.

Frazílio também ressalta que a formação de mestres e doutores contribui para a excelência acadêmica da Universidade e a sua reputação. As pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação geram publicações e inovações que elevam o prestígio da UFMS e dos profissionais envolvidos.

O edital do processo seletivo oferece programas de pós-graduação em várias áreas e inclui novas opções, como o Doutorado em Tecnologias Ambientais e Agronomia. As vagas são distribuídas por ampla concorrência, ações afirmativas e o Programa Qualifica, voltado para servidores da UFMS e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar a página da Pós-Graduação, escolher o curso desejado e preencher a ficha de inscrição. A divulgação da lista preliminar de inscritos será no dia 27 de janeiro, com a homologação prevista para 31 de janeiro. A matrícula dos selecionados ocorrerá entre 26 e 28 de fevereiro, com início das aulas em 10 de março. Dúvidas sobre o processo podem ser enviadas para o e-mail de seleção da Propp.