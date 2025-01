Inpasa abre programa de estágio com vagas em Dourados

Viviane Freitas

Divulgação Inpasa Brasil oferece vagas de estágio com bolsa, tem vaga na unidade em Dourados

Com foco no desenvolvimento de talentos, a Inpasa Brasil está com inscrições abertas para seu programa de estágio até o final de janeiro, pelo site oficial da empresa. As oportunidades abrangem diversas áreas da indústria, com vagas disponíveis nas plantas localizadas em Dourados (MS), Nova Mutum (MT), Sinop (MT) e São Paulo (SP).

“Nosso objetivo é formar profissionais com o DNA Inpasa, incentivando-os a construir uma carreira dentro da biorrefinaria. Queremos que desenvolvam suas habilidades ao lado de profissionais de excelência e agreguem valor à empresa”, destacou Yasmim Marana Marques de Araujo, supervisora de recrutamento e seleção.

Podem participar estudantes de ensino superior em cursos como Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia, Análise de Sistemas, Economia, Engenharia Ambiental, Logística, Sistemas de Informação, entre outros, com previsão de conclusão até dezembro de 2025 ou 2026.

Os selecionados terão carga horária de 6 horas diárias e benefícios como alimentação, transporte, plano de saúde, seguro de vida, Gympass, orientação nutricional e terapias online (OrienteMe), além de vantagens educacionais pelo Edupass.

Sobre Inpasa Brasil

É uma das maiores biorrefinarias de grãos da América Latina, utiliza milho, sorgo e biomassa para produzir biocombustíveis, DDGS, óleos vegetais, bioeletricidade e biogás. Fundada em 2006 no Paraguai, chegou ao Brasil em 2017, com unidades em Dourados (MS), Sinop (MT), Nova Mutum (MT) e Sidrolândia (MS), além de projetos em Balsas (MA) e Luís Eduardo Magalhães (BA).