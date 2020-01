Abertas 110 vagas de balé clássico para crianças e adolescentes na Capital

Divulgação/ FCMS As aulas começam 3 de fevereiro

Estão sendo ofertadas 110 novas vagas de balé clássico gratuito para crianças e adolescentes de 3 a 15, em Campo Grande. Conforme a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o projeto social Bassetto Ballet abrirá matrículas o dia 29 de janeiro, às 8 horas, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na Rua 26 de Agosto, nº 453.



São 40 vagas para alunos de 3 a 5 anos, 20 vagas para 5 a 7 anos, 20 vagas para 7 a 9 anos, 15 vagas para 9 a 11 anos e 15 vagas para 11 a 15 anos, passando de 8 para 18 turmas neste semestre.



As famílias interessadas devem comparecer no local munidos das cópias dos documentos pessoais dos responsáveis e das crianças (CPF, RG, certidão de nascimento, comprovante de residência.



A previsão para início das aulas é dia 4 de fevereiro, sendo que a partir do início das inscrições, poderão ser feitas até que todas as vagas sejam preenchidas. Conforme o coordenador do projeto, Adalton Garcia, não é recomendado deixar a inscrição para última hora, uma vez que já foi mostrada uma grande procura.