Todos por Elas X Feminicídio

A desembargadora Jaceguara Dantas, uma das estrelas do time do Tribunal de Justiça de MS, foi quem marcou um golaço e deu um verdadeiro show de bola com a criativa jogada #Todos por Elas. Comandando essa ação, o juiz da partida, desembargador Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJMS, não hesitou em premiar a equipe com medalha de ouro por essa brilhante estratégia. Uma jogada inovadora que tem como objetivo formar uma seleção imbatível para vencer o adversário mais desleal da sociedade: a violência contra a mulher, especialmente o terrível feminicídio, que tem, lamentavelmente, goleado as mulheres dia após dia.

A seleção #Todos por Elas é composta pelos três poderes do Estado - Legislativo, Executivo e Judiciário - além de contar com o reforço de jogadores de outras esferas, pública e privada. Todos, unidos por um só propósito: derrotar esse inimigo que tantas vidas já ceifou.

O dia 9 de agosto marcou o início da grande virada. Foi quando representantes dos três poderes se reuniram para selar o compromisso histórico: implementar ações contínuas e estabelecer jogadas estratégicas para reverter o placar, onde as mulheres, até então, estão perdendo. O adversário é forte, mas a seleção #Todos por Elas está determinada a vencer. Com a entrada de outros organismos públicos e privados no time, a equipe está reforçada e pronta para dominar o campo.

O objetivo é claro: não dar trégua e vencer de goleada o feminicídio. Para isso, a seleção #Todos por Elas vai atacar de todos os lados - de forma preventiva e, quando necessário, com punições severas, sem deixar passar sequer as menores faltas cometidas contra as mulheres.

O desembargador Sérgio Fernandes Martins prometeu não dar trégua e jogar pesado contra os adversários que perseguem as mulheres, “até a erradicação dessa mazela, que infelizmente permanece presente em nossa sociedade”.

Gerson Claro, presidente do Legislativo Estadual, destacou o papel crucial de seus jogadores da ALMS na aprovação da lei que instituirá a campanha “#Todos por Elas pelo Fim do Feminicídio” como uma política pública de Estado, voltada ao enfrentamento da violência de gênero e à prevenção e combate ao feminicídio.

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, e a secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luiza, representando o Executivo, expressaram suas indignações com o alarmante índice de violência contra as mulheres, garantindo que o jogo para combater esses números será incansável e sem intervalo.

Além dos três poderes, integram a seleção, o Ministério Público do Trabalho (MPT), Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, OAB/MS e Defensoria Pública de MS, entre outros. Comprometidos com o sucesso das jogadas, eles assinaram o Termo de Adesão de Parcerias Estratégicas.

A vitória depende também da torcida, unida nessa grande disputa, onde o único placar aceitável é a erradicação completa do feminicídio e a conscientização geral, especialmente dos homens, de que o respeito ao próximo é importante para o equilíbrio da sociedade e que precisa ser implementado a qualquer custo. Além disso, essa questão se trata também do segundo grande Mandamento de Deus, que é de amar o próximo como a si mesmo.

Os ensinamentos bíblicos nos lembram constantemente da importância de respeitar e amar o próximo, independentemente de gênero, raça ou condição social. O livro de Provérbios, por exemplo, nos ensina a valorizar a sabedoria e a virtude das mulheres. Provérbios 31:10-31 descreve a mulher virtuosa como alguém que merece ser honrada e louvada por sua força, dignidade e sabedoria. Este exemplo bíblico é um chamado para que, em nossas vidas diárias, tratemos as mulheres com o respeito e a consideração que lhes são devidos, reconhecendo seu papel vital na sociedade e na família.

A Palavra de Deus nos exorta a sermos defensores da justiça e protetores dos oprimidos. Em Miqueias 6:8, O Senhor nos pede que façamos o que é justo, amemos a misericórdia e andemos humildemente com Ele. Isto inclui levantar a voz contra qualquer forma de violência ou injustiça, especialmente contra as mulheres. Como seguidores de Cristo, devemos nos esforçar para criar uma sociedade onde todos, especialmente as mulheres, possam viver com dignidade, segurança e respeito, refletindo assim o amor de Deus em nossas ações e atitudes diárias.

A seleção #Todos por Elas, alinhado com esses princípios, é um passo crucial para criar uma sociedade onde cada mulher possa viver com dignidade e segurança. Assim, ao apoiar essa grande jogada e participar dela, estamos não apenas combatendo a violência, mas também refletindo o amor e a justiça que Deus nos ensina, promovendo um mundo mais justo e respeitoso para todos.



*Wilson Aquino

Jornalista e Professor

[email protected]

