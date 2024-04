Somos fortalecidos pelas aflições

Divulgação Wilson Aquino

Divulgação

Wilson Aquino

Se cada um de nós compreendesse e internalizasse a ideia de que os desafios e sofrimentos que enfrentamos são oportunidades para crescimento moral e espiritual, certamente encararíamos essas adversidades com mais fé e determinação. É crucial reconhecer que existem dois tipos de dificuldades que enfrentamos: aquelas que surgem naturalmente em nossas vidas, como a perda de um ente querido, uma doença grave, ou um acidente, e aquelas que são resultados diretos de nossas próprias escolhas e ações. Por exemplo, uma pessoa que abusa do álcool e do tabaco está consciente dos riscos à saúde que está assumindo.

Nesse sentido, adotar um estilo de vida equilibrado, com alimentação saudável, bons hábitos e exercícios físicos e mentais, é fundamental para nossa saúde geral. No entanto, mesmo com todos esses cuidados, ainda podemos nos deparar com desafios inesperados nessas áreas. Da mesma forma, nutrir nossa espiritualidade é essencial. Acreditar em Deus e em Seu filho, Jesus Cristo, que sacrificou Sua vida para nossa salvação eterna, nos ajuda a superar muitos obstáculos ao longo de nossa jornada.

É importante entender que a fé não nos isenta de enfrentar dificuldades. Como está escrito nas Sagradas Escrituras, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo" (João 16:33). Portanto, a confiança em Deus não significa ausência de problemas, mas sim a certeza de que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Ele nos encoraja a seguir em frente, independentemente do peso das provações que carregamos.

Ao nos dirigirmos a Ele em momentos de cansaço e desânimo, encontramos alívio e descanso para nossas almas. Suas palavras nos garantem que Seu fardo é leve e Seu jugo suave (Mt. 11:29-30). Assim, ser um fiel seguidor de Cristo, obedecendo aos Seus mandamentos, é um investimento valioso em nossa longa jornada da vida.

Além disso, ao enfrentarmos os desafios com fé em Deus, encontramos um propósito mais profundo em nossas lutas. Reconhecemos que nossas dificuldades não são em vão, mas contribuem para nosso amadurecimento e desenvolvimento em todos os sentidos. Assim como o ferreiro forja o ferro no fogo para torná-lo mais resistente, somos moldados e fortalecidos por meio das adversidades que enfrentamos. Essas experiências nos ensinam lições valiosas e nos capacitam a ajudar e encorajar outros que enfrentam situações semelhantes.

A fé em Deus nos oferece esperança e consolo nos momentos mais sombrios. Sabemos que não estamos sozinhos em nossas lutas, pois Ele está ao nosso lado, sustentando-nos com Sua graça e amor incondicional. Essa certeza nos dá coragem para perseverar, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Encontramos conforto nas promessas divinas de que Ele nunca nos abandonará e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que O amam (Rm. 8:28).

Além disso, a fé Nele nos capacita a perdoar e a buscar a reconciliação, mesmo em meio a conflitos e desentendimentos. Reconhecemos que somos todos imperfeitos e sujeitos a cometer erros, mas a graça do Senhor nos capacita a estender perdão aos outros, assim como Ele nos perdoou. Essa atitude de amor e perdão promove a cura e a restauração de relacionamentos quebrados, permitindo-nos experimentar a verdadeira paz e harmonia em nossas vidas.

Russell M. Nelson, presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sugere que ao fazer uma escolha ou ser confrontado com um dilema, tentação, provação ou oposição, a pessoa deve ter uma visão eterna, e “pensar de maneira celestial”, colocando Jesus Cristo em primeiro lugar.

“Ao se depararem com um dilema, pensem de maneira celestial!”, aconselha ele. “Ao serem testados com uma tentação, pensem de maneira celestial! Quando a vida ou entes queridos os decepcionarem, pensem de maneira celestial! Quando alguém morrer ‘prematuramente’, pensem de maneira celestial! Quando alguém sofre por um longo tempo com uma doença devastadora, pensem de maneira celestial! Quando as pressões da vida os cercarem, pensem de maneira celestial! Ao se recuperarem de um acidente ou ferimento, como o que estou passando agora (aos 99 anos), pensem de maneira celestial!”, finalizou o presidente Russell M. Nelson.

Ao pensarmos de maneira celestial, nosso coração mudará gradualmente e perceberemos que estamos evitando qualquer coisa que nos roube o arbítrio. Como os vícios, que procuram substituir Deus como fonte de consolo.



*Wilson Aquino

Jornalista e Professor

• • • • •