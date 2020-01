Há 15 anos atuo na área de consultoria empresarial e tenho recebido perguntas recorrentes, entre elas: Como existem empresários com dezenas e até centenas de lojas e outros com uma ou duas não conseguem nem respirar direito? A outra é: como ficar rico? Para primeira pergunta, a resposta precisa de mais espaço do que o disponível para este artigo, mas para a segunda pergunta é mais na mão responder.

Divulgação Walter Roque Gonçalves



Como ficar rico? Isto remete à velha e triste realidade do dinheiro acima de tudo e de todos, frases do tipo “dinheiro não traz felicidade, manda buscar” e muitas outras máximas refletem uma condenável realidade onde o dinheiro é o maior objetivo. O ter dinheiro, quando se sobrepõe ao verdadeiro sentido de ser rico, gera pessoas mesquinhas, gananciosas, orgulhosas e desumanas. Como diz Augusto Cury, “qual a vantagem de ser a pessoa mais rica do cemitério?” O que realmente vale a pena?



Este tema, aprendi a olhar por outro prisma: ser rico está intimamente ligado à prosperidade e esta por sua vez ao equilíbrio do ser. Conquistar o equilíbrio significa saúde física e emocional, qualidade na relação com a família e sociedade e respeito pela natureza. Estes pilares criam sustentação e consistência para seres humanos com personalidade, ética e cidadania. Pessoas assim oferecem qualidade humana para resolver problemas de outras pessoas. Estas são motivadas naturalmente para enfrentar desafios, superar obstáculos, suportar sofrimento e evoluir e, por isto, são diferenciadas da maioria.



Com isto, o desejo real e quase insuportável de ajudar o próximo é uma constante. No mundo dos negócios, ajudar o próximo é identificar necessidades e desejos e atendê-los. É desta forma que produtos e serviços de sucesso são lançados no mercado. Observe que o dinheiro é uma consequência natural do que a pessoa é, não daquilo que ela possui em bens materiais. Ser antes de ter é o segredo para ser rico agora. Neste caminho, enriquecer financeiramente é só uma questão de tempo, basta aprender a ser rico desde já.

*Walter Roque Gonçalves

Professor ABS/FGV, consultor de resultados especializado em micro, pequenas e médias empresas | CRA 144.772 | Contato: (18) 99723-3109 | e-mail: walter@consultoriajk.com.br