O plano de vingança do STF

Cada dia parece mais que o Supremo Tribunal Federal (STF) está fazendo uma espécie de caça às bruxas. Fica a impressão de que há muito tempo a Suprema Corte deixou de ser o porto seguro do Poder Judiciário brasileiro. Infelizmente, fica a impressão de que lá ficam quem comanda e não quem legisla, como deveria ser.

Divulgação Antonio Tuccílio

A boa e velha Operação Lava-Jato acabou com um dos maiores esquemas de corrupção já vistos no país. Muitas pessoas influentes e poderosas foram presas. Algumas pagaram penas e multas inimagináveis. Acontece que muitos desses eram amigos de quem comanda o Judiciário e, ao que parece, agora eles querem vingança.



Em abril, um dos ministros do STF fez uma jogada de mestre. Em poucas ações, ele anulou o julgamento de um dos cabeças do esquema de corrupção da Petrobrás. Esse fato pode ser classificado como o auge da vingança contra a Lava-Jato e tudo o que ela representa.



Aos ministros, deixo meu apelo: não estamos em um filme. Atos de vingança com impacto direto no futuro do país e no combate à corrupção nunca acabam bem. Mais de 215 milhões de pessoas sofrem as duras consequências desse jogo de poder. A corrupção na política brasileira é motivo de piada no cenário internacional. E parece que volta com toda a força.

A nós só resta rezar pelo bom senso e o fim dessa caçada implacável e inescrupulosa.

*Antonio Tuccilio

Presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP)