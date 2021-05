Maioria não sabe que Elias, o profeta, já voltou à Terra!

A última promessa de Deus no Velho Testamento (Livro de Malaquias) é a de que Enviaria o profeta Elias à terra antes da segunda vinda de Cristo: “Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor; E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais; para que eu não venha, e fira a terra com maldição” (Ml. 4:5-6). O que muitos não sabem é que essa profecia já foi cumprida.

Divulgação Wilson Aquino

Elias (aquele que não experimentou a morte antes de subir ao céu) retornou exatamente no dia 3 de abril de 1836, como um ser glorificado durante o processo de dedicação do Templo de Kirtland, Estado de Ohio, nos Estados Unidos, para restaurar entre os homens os poderes do selamento (pais aos filhos, filhos aos pais e marido à mulher) para que as famílias pudessem ficar unidas na eternidade. Também inspirou as pessoas a se preocuparem com seus antepassados e descendentes, e a trabalhar pela sua salvação.



Antes da vinda de Elias, o Senhor restaurou a sua igreja na Terra, devolveu o sacerdócio ao homem depois de longo período de apostasia e mais: trouxe à tona o Seu Evangelho Restaurado, por intermédio do profeta moderno, Joseph Smith, que fez a tradução do Livro de Mórmon em março de 1830, quando foram publicados os primeiros exemplares na língua inglesa.



Joseph Smith foi instruído também a restabelecer a igreja do Senhor na Terra. Fundou em 6 de abril de 1830, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que hoje, quase 200 anos depois, é uma das que mais crescem em todo o mundo, com membros e capelas em quase todos os países e sem clero remunerado em nenhuma instância.



Por orientação do Senhor, a igreja constrói também templos em vários lugares do mundo, onde são feitos batismos pelos mortos; selamentos da família (Marido e mulher; pais e filhos).



O profeta Elias, um ser glorificado, apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery, outra autoridade da igreja e de acordo com os registros feitos por Joseph, Elias disse o seguinte: “Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias – testificando que ele [Elias o profeta] seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor – Para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a Terra toda não seja ferida com maldição;



Portanto as chaves desta dispensação são confiadas a vossas mãos; e assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas”.



A partir dessa “visita”, a igreja recebeu então as instruções necessárias para fazer não só o batismo pelos mortos como também o selamento das famílias para a eternidade, unindo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Atividades essas feitas exclusivamente nos templos sagrados.



Foi também a partir daí que a igreja começou a promover o maior levantamento de genealogia do mundo, fazendo parcerias com as cidades, prefeituras, cartórios, para obter cópias de certidões de nascimento, casamento e óbito. Esse serviço é oferecido gratuitamente a qualquer cidadão, pela internet ou junto a qualquer capela da igreja em qualquer lugar do mundo.



Os membros da igreja, conhecidos como Santos dos últimos dias afirmam que sua obra vicária em favor dos mortos é exigida deles, por ordem do Senhor, por meio de revelação direta, e que se torna dever e privilégio de todo indivíduo que aceita o Evangelho e entrar para a igreja, trabalhar pela salvação dos seus mortos.



O Evangelho é ensinado aos mortos no mundo espiritual (Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, Jo.5:25; Por que se batizam eles então pelos mortos? I Cor. 15:29); Cristo pregou aos espíritos em prisão, I Ped. 3:18-20; Por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, I Ped. 4:6) e eles podem aceitar as ordenanças (batismo e selamentos) realizadas pelos seus familiares vivos, no Templo, já que as chaves para esse trabalho foram dadas por Elias, o profeta.

*Wilson Aquino

Jornalista e Professor