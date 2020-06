Execução fiscal e os prejuízos

Tamanho do texto

A execução fiscal é o instrumento utilizado pelos representantes do governo a fim de exigir o pagamento de débitos fiscais.

Divulgação Rodrigo Furlanetti



Essa medida é extremamente gravosa, haja vista possível penhora de todos os bens existentes em nome da empresa.



De outro norte, é possível se antecipar para evitar prejuízos incalculáveis, aliado ao fato, de ter o nome inscrito no rol de devedores do Serasa e Spc.



Muitos contribuintes porém, deixam para última hora para tentar negociar seus débitos, mas, talvez não dê tempo.



É de bom alvitre posicionar, que o planejamento tributário é uma ferramenta valiosa que poderá reduzir o valor dos impostos e também salvaguardar os bens de futura penhora.



Nesse sentido, é recomendável não deixar os débitos fiscais sem controle, pois, como num passe de mágica, poderá ter a dor de ver seu dinheiro, automóvel e imóvel bloqueado pelo fisco.



Depreende importante salientar, a legislação dispõe de instrumentos jurídicos sólidos para blindar e que possa dormir tranquilo.



Do exposto, saber se defender adequadamente é uma necessidade cada vez mais vital para a sobrevivência das empresas.

*Rodrigo Furlanetti

Consultor Tributário.