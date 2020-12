Vice-presidente Hamilton Mourão está com covid-19

Tamanho do texto

Antonio Cruz/Agência Brasil Hamilton Mourão

O general Hamilton Mourão (PRTB), 67 anos, vice do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), recebeu neste domingo (27) o diagnóstico positivo para a covid-19.

Hamilton está em isolamento no Palácio do Jaburu, residência oficial destinada ao vice-presidente, conforme a assessoria do palácio. Detalhes sobre seu estado clinico não foram revelados.

Confira a nota na íntegra:

Na tarde de hoje, domingo, 27 de dezembro, foi confirmado o teste positivo para Covid-19 do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu.

Brasília, 27 de dezembro de 2020