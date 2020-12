Reações de vacinas contra covid-19 devem ser esclarecidas, diz Bolsonaro

Tamanho do texto

Marcelo Camargo/Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) afirmou neste domingo (27) por meio de redes sociais que existem quatro laboratórios desenvolvendo estudos clínicos de vacinas no Brasil. “Temos pressa em obter uma vacina, segura, eficaz e com qualidade, fabricada por laboratórios devidamente certificados. Mas a questão da responsabilidade por reações adversas de suas vacinas é um tema de grande impacto, e que precisa ser muito bem esclarecido”, afirma o presidente.

Por meio da publicação ele ainda ressaltou que nenhum deles apresentou o pedido de uso emergencial ou de registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O presidente ainda relatou que caso exercesse pressões pela vacina, seria acusado de interferência e irresponsabilidade. “Tão logo um laboratório apresente seu pedido de uso emergencial, ou registro junto à Anvisa, e esta proceda a sua análise completa e o acolha, a vacina será ofertada a todos e de forma gratuita e não obrigatória”, relata

A previsão do Ministério da Saúde é que 24,7 milhões de doses de vacinas estejam disponíveis em janeiro. Conforme a Agência Brasil, a vacinação da população em geral deve começar cerca de quatro meses após o término da imunização dos grupos prioritários. A expectativa do ministro da saúde, Eduardo Pazuello é que alguns grupos prioritários comecem a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 no final de janeiro. A vacinação em massa deve começar a partir de fevereiro.

