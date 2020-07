MPT já destinou R$ 246 milhões para o combate ao coronavírus

Tamanho do texto

Divulgação

O Ministério Público do Trabalho (MPT) já destinou cerca de R$ 246,8 milhões a ações de combate à Covid-19, segundo levantamento do órgão. Os recursos vêm sendo repassados a hospitais, associações de saúde, universidades, entes da federação, para a execução de ações de enfrentamento ao coronavírus.

A verba tem sido garantida por decisões da Justiça do Trabalho ou por acordos extrajudiciais (Termos de Ajustamento de Conduta – TACs).

Entre as ações custeadas com os valores estão a aquisição equipamentos de proteção individual a profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença, a compra de respiradores, ventiladores pulmonares e kits de testagem para saber se a pessoa contraiu o vírus, o financiamento de pesquisas, entre outras medidas.

A Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região, que responde por Mato Grosso do Sul, já destinou R$ 1,31 milhão para diversas entidades.

Os valores das reversões são fruto de indenizações por danos morais coletivos ou multas trabalhistas, que têm por finalidade a reparação da sociedade pelos prejuízos causados por empregadores, com violações trabalhistas que afetam inclusive o sistema de saúde.