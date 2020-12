Ministério da Saude elabora nota técnica para orientar enfermeiros

Divulgação ..

Nesta semana o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica para orientar a atuação de enfermeiros na estratégia do acesso ao diagnóstico das hepatites B e C. Segundo a pasta, o documento ratifica ações de compromisso com a eliminação das hepatites virais e ressalta a atuação desses profissionais na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde.

A nota técnica, elaborada em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), destaca o respaldo legal aos enfermeiros para a execução de testes rápidos e solicitação de exames complementares; o cuidado da enfermagem na atenção às hepatites virais nas unidades de saúde; o apoio na assistência, no ensino e na pesquisa; e a possibilidade de identificação de pessoas com hepatites B e C ou em risco de infecção pelo HBV e HCV.

De acordo com a pasta da Saúde, a nota recomenda ainda que enfermeiros encaminhem as pessoas diagnosticadas com hepatite para o tratamento com o médico da Atenção Primária à Saúde (APS) ou Serviço de Assistência Especializada.