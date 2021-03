Ministério da Saúde distribui mais 4,2 milhões de doses de vacinas covid-19

Edemir Rodrigues/Portal MS Chegada do nono lote de vacinação

Ministério da Saúde entregará mais 4.222.320 milhões de doses de vacinas covid-19 a todo o Brasil. A décima distribuição da pasta inclui a primeira remessa de vacinas adquiridas via consórcio Covax Facility (1.022.300 doses da AstraZeneca/Oxford importadas da Coreia do Sul) e mais um lote da Coronavac, fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan (3.200.020 doses), atendendo cerca de 4,02 milhões de brasileiros dos grupos prioritários. Previsão é de que as entregas ocorram até o sábado (27), de forma proporcional e igualitária a todas os estados e Distrito Federal.



Nova remessa de vacinas vai permitir a ampliação da vacinação para mais um grupo prioritário: o de idosos entre 65 e 69 anos. Além disso, também vai atender o restante dos trabalhadores da saúde, idosos entre 70 e 74 anos e comunidade quilombolas. Conforme o Ministério Nessa etapa de distribuição, segue valendo a orientação para que as doses produzidas pelo Instituto Butantan sejam aplicadas em sua totalidade como primeira dose – a estratégia é revisada semanalmente em reuniões tripartites (governos federal, estaduais e municipais), observando as confirmações das entregas por parte do Butantan, de forma a garantir a disponibilidade da segunda dose no intervalo máximo recomendado de quatro semanas. As doses da AstraZeneca/Oxford já possuem a mesma orientação desde distribuições anteriores, por conta do intervalo maior, de 12 semanas, entre a aplicação da primeira e da segunda doses.