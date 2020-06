Mais um grupo recebe parcela do auxílio emergencial

Tamanho do texto

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) 0 recebe a terceira parcela do Auxílio Emergencial, nesta terça-feira (30), assim como os beneficiários nascidos em março.

O calendário foi divulgado na última quinta-feira (25) e os pagamentos dos dos aprovados que não fazem parte do Bolsa Família e os pagamentos começaram no sábado (27) e terminam no dia 4 de julho.

Calendário Bolsa Família

NIS 1: 17 de junho (qua)

NIS 2: 18 de junho (qui)

NIS 3: 19 de junho (sex)

NIS 4: 22 de junho (seg)

NIS 5: 23 de junho (ter)

NIS 6: 24 de junho (qua)

NIS 7: 25 de junho (qui)

NIS 8: 26 de junho (sex)

NIS 9: 29 de junho (seg)

NIS 0: 30 de junho (ter)

Demais beneficiados

Nascidos em janeiro e fevereiro: 27 de junho

Nascidos em março e abril: 30 de junho

Nascidos em maio e junho: 1º de julho

Nascidos em julho e agosto: 2 de julho

Nascidos em setembro e outubro: 3 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 4 de julho