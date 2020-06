Liberado saque da 2ª parcela do auxílio para nascidos em setembro

Anderson Ramos/Capital News Pagamento nesta terça é para aniversariantes de setembro Anderson Ramos/Capital News Pagamento nesta terça é para aniversariantes de setembro

Aniversariantes do mês de setembro podem sacar o auxílio emergencial de R$ 600, nesta terça- feira (9). Os trabalhadores que vão poder sacar auxílio são aqueles que se inscreveram pelo site ou pelo aplicativo da Caixa. Para receber, o beneficiário deve gerar um código no aplicativo ‘Caixa Tem’. É preciso lembrar que o código fica disponível por duas horas. Passado este prazo, é necessário emitir novamente.

As agências da Caixa funcionam em horário especial e com limite de clientes para evitar as aglomerações, durante a pandemia do coronavírus (Covid-19), conforme a assessoria. O atendimento acontece das 8h às 14h.

Veja o calendário de saques:

30 de maio: nascidos em janeiro

1º de junho: nascidos em fevereiro

2 de junho: nascidos em março

3 de junho: nascidos em abril

4 de junho: nascidos em maio

5 de junho: nascidos em junho

6 de junho: nascidos em julho

8 de junho: nascidos em agosto

9 de junho: nascidos em setembro

10 de junho: nascidos em outubro

12 de junho: nascidos em novembro

13 de junho: nascidos em dezembro