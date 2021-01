Justificativa para ausência de voto no primeiro turno encerra nesta quinta

Tamanho do texto

TSE alerta para justificativa via aplicativo e-Título ou seção eleitoral

Nesta quinta-feira (14), é o último dia para os eleitores que não votaram no primeiro turno das Eleições 2020, justificarem a ausência para a Justiça Eleitoral.

Em 2020, por conta da pandemia, a justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título ou por meio do Sistema Justifica. No caso de ausência no segundo turno, o prazo expira em 28 de janeiro.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), caso o eleitor não tenha smartphone ou acesso à internet, o processo pode ser feito, excepcionalmente, em qualquer seção eleitoral.