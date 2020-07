Jornalista José Paulo de Andrade morre vítima de Covid-19

Divulgação José Paulo de Andrade

O jornalista José Paulo de Andrade aos 78 anos, morreu nesta sexta-feira (18) vítima de novo coronavírus (Covid-19). Ele estava internado desde do dia 7 de julho em São Paulo.

De acordo com o Grupo Bandeirantes, ele estava internado desde o último dia 7 devido à covid-19 e não resistiu às complicações causadas pela doença. "Maior voz da Rádio Bandeirantes, ele estava há 57 anos na emissora", diz publicação da empresa no Twitter.

José Paulo nasceu em São Paulo e iniciou a carreira profissional, em 1960, como radioescuta na Rádio América de São Paulo. Segundo a Agência Brasil, em 1963, começou a trabalhar na Rádio Bandeirantes como locutor esportivo, função que ocupou pelos 14 anos seguintes. Depois, passou a atuar também como apresentador e comentarista de programas jornalísticos, inclusive na televisão.

Em 1973, estreou no comando do Pulo do Gato, programa que abre as manhãs com notícias e prestação de serviço. Principal trabalho de sua carreira, José Paulo apresentava a atração desde então.