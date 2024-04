Ibovespa segue com mais um fechamento em alta

Brasil 61

O índice da bolsa de valores brasileira (Ibovespa) subiu 0,35% e se encontra a 125.573 pontos no início desta terça-feira (23).

Após a decisão da Petrobras em distribuir os seus dividendos extraordinários, suas ações subiram novamente e contribuíram para a alta do Ibovespa. Desta vez, as altas das ações (PETR3, PETR4) foi por volta de 2,40%.

Outras altas do dia foram da PETZ (PETZ3), CVC Brasil (CVCB3) e Raízen (RAIZ4), que subiram 11,25%, 10,95% e 3,30%.

Já as quedas ficaram com as ações da PetroReconcavo (RECV3), Klabin (KLBN11) e CSN Mineração (CMIN3), que caíram 2,85%, 2,15% e 1,90%.

No último fechamento, houve queda no volume de negociações, a R$ 21,4 bilhões na bolsa de valores brasileira.

Os dados da bolsa de valores brasileira podem ser consultados no site da B3.