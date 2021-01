Governo manda buscar 2 milhões de doses de vacina na Índia nesta quarta

Carolina Antunes/PR O imunizante é desenvolvido pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

Nesta quarta-feira (13), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o avião para buscar as duas milhões de doses da vacina contra a Covid-19 decola para a Índia. O imunizante é desenvolvido pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. As doses são do laboratório Serum.

No último dia 2 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um pedido feito pela Fiocruz para importação das duas milhões de doses da vacina.

Ainda na primeira semana de Janeiro, a Fiocruz entregou na última sexta-feira (8) o pedido de uso emergencial da vacina à Anvisa. Na terça (12), a agência disse que a reunião para definir a autorização emergencial das vacinas está prevista para domingo (17).

Segundo o ministro, ainda em janeiro são esperadas 8 milhões de doses para vacinar a populaçãr, a partir de liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa. Serão 6 milhões de doses do Butantan, produzida em parceria com o laboratório Sinovac, e essas 2 milhões de doses da vacina de Oxford importadas da Índia.