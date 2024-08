Força-tarefa para amenizar impactos da estiagem na Amazônia e Pantanal

Brasil 61

Ações para amenizar os impactos da estiagem e dos focos de incêndio no Brasil foram discutidas, nesta quarta-feira, 21 de agosto, em reunião da Casa Civil com governadores e representantes dos estados que integram o Pantanal e a Amazônia.

O encontro ocorreu no Palácio do Planalto com a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O Governo Federal criou três salas de situação para debater as mudanças climáticas e suas consequências. Uma delas trata das enchentes no Rio Grande do Sul, a outra dos focos de incêndio no Pantanal e a terceira da estiagem na Amazônia, a maior dos últimos vinte anos.

O ministro Waldez Góes falou sobre o cenário atual e a importância da reunião dessa quarta-feira.

“Estamos, talvez, diante de uma das maiores secas estiagens da história do Brasil, na Amazônia e no Pantanal, e isso é desafiador. No Pantanal, a seca antecipou em dois meses, o que não significa que as chuvas e a primavera vão chegar antecipada também, logo o período de seca será mais longo. Na Amazônia, a estiagem também antecipou em mais de um mês a estiagem. Estamos com a sala de situação, orientada pelo presidente Lula, liderada do ministro Rui Costa há mais de 35 dias para a Amazônia e isso se desdobra em planos de trabalho e reconhecimentos de situação de emergência.”

Para saber mais ações de proteção e defesa civil, acesse http://mdr.gov.br.