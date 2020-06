Em 24 horas Brasil registra 627 mortes por Covid-19

Tamanho do texto

Em 24 horas o Brasil registrou mais 627 mortes por novo coronavírus (Covid-19) de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira (15). Também foram registrados 20.647 novos casos.

De acordo com os dados são 43.959 mortes pelo coronavírus no Brasil, e com os novos infectados o número sobe para 888.271. Segundo o Ministério da Saúde, 412.252, representam o número de pacientes recuperados.

Entre os estados, São Paulo continua liderando o número de casos, com 181.460 confirmação da Covid-19, e 10.767 mortes. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 80.946 casos da doença e 7.728 óbitos; e o Ceará, com 79.462 confirmações de contaminação pelo novo coronavírus e 4.999 mortes.