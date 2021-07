Durante a pandemia 11% da população passou a trabalhar em home office

Divulgação

Pesquisa aponta que a população ocupada no país em 2020 foi de 83 milhões. Em 2020, as médias obtidas a partir dos resultados para os meses de maio a novembro da PNAD Covid-19 apontam que desses, 74 milhões (88,9%) continuaram a trabalhar normalmente, mesmo com a situação de pandemia, enquanto 9,2 (11,1%) milhões foram afastados, dos quais 6,5 milhões devido às medidas de distanciamento social e 2,7 milhões por outras razões.

Por sua vez, 8,2 milhões de pessoas que seguiram trabalhando durante a pandemia da Covid-19 exerceram sua atividade laboral de forma remota. Isso equivale a 11% da população ocupada e não afastada.

Uma breve descrição do perfil das pessoas em trabalho remoto, pautada principalmente pelas características individuais e pelo setor de atividade do trabalhador. Nota-se que, para a média de 2020 obtida a partir da PNAD Covid-19 para diferentes meses, 56,1% das pessoas em trabalho remoto são mulheres, 65,6% são brancas, 74,6% possui escolaridade de nível superior completo, 31,8% estão na faixa etária de 30 a 39 anos e 63,9% estão empregados no setor privado.

De acordo com a pesquisa, apesar da maioria das pessoas exercendo suas atividades de forma remota estarem no setor privado, não se pode menosprezar a grande participação do setor público. Dito isso, esta seção lança luz sobre quais atividades estão sendo exercidas com mais intensidade de forma remota.