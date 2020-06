Divulgado calendário para demais beneficiário do Auxílio Emergencial

Tamanho do texto

Marcelso Casal Jr/Agência Brasil Presidente do banco, Pedro Guimarães

Durante live o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, apresentou o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600, para os demais beneficiários. De acordo com o calendário as parcelas começam a ser pagas neste sábado (27).

O dinheiro será depositado nas contas da poupança social digital para pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito digital e ficará disponível para saque a partir do dia 18 de julho, terminando dia 19 de setembro.

Calendário

Nascidos em janeiro e fevereiro: 27 de junho

Nascidos em março e abril: 30 de junho

Nascidos em maio e junho: 1º de julho

Nascidos em julho e agosto: 2 de julho

Nascidos em setembro e outubro: 3 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 4 de julho