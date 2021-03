Covid-19: morre o cantor gospel Irmão Lázaro

Tamanho do texto

Reprodução/Instagram Cantor gospel Irmão Lázaro

Cantor gospel Irmão Lázaro morreu nesta sexta-feira (19) em um hospital de Feira de Santana, na Bahia. Ele estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por conta das complicações causadas pela covid-19.



Lázaro que também era vereador de Salvador. De acordo com a última informação da assessoria do cantor, seu ‘quadro seguia muito delicado’. Lázaro estava internado desde 25 de fevereiro. E precisou ser entubado por causa das complicações causadas pela doença.



“Devido às atuais circunstancias o enterro será restrito somente para familiares e ocorrerá na tarde de hoje (20/03/2021) em Salvador-BA, sua cidade natal”, informa a assessoria do cantor por meio das redes sociais.



História

Irmão Lázaro tinha 54 anos e iniciou sua carreira como cantor da banda Olodum. Posteriormente, ele se converteu e consolidou sua carreira artística na música gospel. Ex-deputado federal e ex-candidato ao Senado, estava em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Salvador (CMS).