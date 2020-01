CNM rebate crítica de Ministro

Chico Ribeiro/ Portal MS

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), respondeu pronunciamento do Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que afirmou ocorrer "fraudes" na seleção dos beneficiários do MCMV (programa Minha Casa Minha Vida).



A nota da CNM foi divulgada no jornal Valor Econômico, onde pontua que a faixa 1 do programa é destinada a famílias sem acesso a crédito imobiliário, por isso o subsídio é integralmente coberto pela STN (Secretária do Tesouro Nacional).



Para o ministro, é preciso transferir das prefeituras para o Ministério da Cidadania a definição dos contemplados a seleção da faixa 1 do MCMV. O ministro ainda deu a idéia de usar o CadÚnico (Cadastro Único) para selecionar as famílias elegíveis pelos critérios do programa.





O comunicado da CNM na íntegra:



"Antes, as regras para a seleção dos beneficiários eram feitas exclusivamente pelos Municípios, por meio dos critérios elencados na legislação federal, como renda, critérios sociais e ausência de imóvel. Posteriormente, no entanto, houve a adoção do sorteio dos inscritos no Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com transparência e publicação no Diário Oficial local, após os procedimentos de inscrição.

Esses sorteios são realizados em parceria do programa Minha Casa Minha Vida (Caixa) juntamente com Estados/Prefeitura da cidade. Portanto, hoje o processo de seleção dos beneficiários não é exclusivo do gestor local. Vale ressaltar ainda que existem poucos sorteios, uma vez que desde 2015 há um baixo número de novas contratações para novas moradias para a modalidade Faixa 1, em virtude de cortes federais advindos do OGU (Orçamento Geral da União). Os sorteios realizados funcionam bem, Municípios/Estados que adequaram suas legislações têm, cada vez mais, adotado mecanismos para agilidade e transparência do processo.

Em via de regra, após o sorteio, todos os nomes selecionados são encaminhados para a Caixa Econômica Federal, responsável por fiscalizar se todos os sorteados atendem aos critérios de participação do programa e exigir a documentação necessária para a entrega do imóvel.

Não é de conhecimento da CNM (Confederação Nacional de Municípios) o tipo de fraude citado na reportagem. A entidade destaca que, caso ocorra e seja comprovado, os responsáveis devem ser punidos pelo rigor da lei.

O gestor público local está comprometido em promover melhores condições de acesso à moradia adequada para a população e tem enfrentado graves dificuldades com obras paralisadas e sem perspectiva de retomada dessas obras por falta de recursos federais".(Agência CNM)