Cesta básica aumenta em todas as capitais em 2020

Tamanho do texto

Reprodução Pesquisa aponta redução no valor em Campo Grande de 2,14% nos meses de novembro e dezembro 2020.

Nesta segunda-feira (11), a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), apontou que os preços do conjunto de alimentos básicos necessários para as refeições de uma pessoa adulta conforme Decreto-lei 399/1938, aumentaram em todas as capitais do Brasil em 2020.

Entre as maiores altas, estão: Salvador com 32,89%, e Aracaju com 28,75%. Já em Curitiba foi observada a menor elevação, de 17,76%.

Nos meses de novembro e dezembro de 2020, foram registrados o valor maior em nove cidades e menor em oito, com destaque para as elevações de João Pessoa (4,47%), Brasília (3,35%) e Belém (2,96%). As maiores diminuições foram registradas em Campo Grande (2,14%) e Salvador (1,85%).

Já em São Paulo, a cesta registrou valor de R$ 631,46, considerando alta de 0,36% na comparação com novembro. No ano de 2020, o preço do conjunto de alimentos subiu 24,67%.