Candidato à presidência da Câmara têm bancada do PT como aliada

Michel Jesus/Câmara dos Deputados O PT tem a maior bancada da Câmara Federal com 54 deputados

Nesta segunda-feira (04), a bancada do PT na Câmara decidiu que irá apoiar a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Casa. De acordo com informação do líder do PT na Câmara, Ênio Verri (PR) ao site G1.

Após reunião partidária ocorrida na última semana, o PT vai apoiar o Baleia Rossi. O parlamentar do MDB já tem apoio de outros partidos de oposição, como PSB, PDT e PCdoB. O PT, tem a maior bancada da Câmara, com 54 deputados.

A eleição, com voto secreto, deve ocorrer em 1º de fevereiro.