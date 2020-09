Caixa finaliza pagamento do saque emergencial do FGTS

Tamanho do texto

Anderson Ramos/Capital News Valor será depositado na poupança digital

Hoje (21) a Caixa finaliza pagamento do saque emergencial de até R$ 1.045 para nascidos em dezembro. O valor foi creditado na poupança digital que pode ser acessada pelo aplicativo da Caixa Tem. O dinheiro só poderá ser utilizado para pagamento de contas e boletos ou para fazer compras via QR Code e cartão de débito virtual. Para quem recebe nesta segunda, saques e transferências estarão liberados somente a partir do dia 14 de novembro.

Confira o calendário: