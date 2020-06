Caixa começa pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial

Tamanho do texto

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Calendário de pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começa nesta quarta-feira (17) com os beneficiários do Bolsa Família de NIS final 1, para aprovados até 30 de abril. Também será feito o pagamento da 1ª parcela para nascidos entre julho e dezembro. Já os novos pedidos podem ser feitos até dia 3 de julho.

Este calendário de pagamento para quem está no Bolsa Família é diferente daquele para quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa ou pelo site, ou que estava no Cadastro Único.

Confira o calendário:

NIS 1: 17 de junho (qua)

NIS 2: 18 de junho (qui)

NIS 3: 19 de junho (sex)

NIS 4: 22 de junho (seg)

NIS 5: 23 de junho (ter)

NIS 6: 24 de junho (qua)

NIS 7: 25 de junho (qui)

NIS 8: 26 de junho (sex)

NIS 9: 29 de junho (seg)

NIS 0: 30 de junho (ter)