Brasil ultrapassa 7 milhões de infectados pela covid

Anderson Ramos/Capital News Boletim é divulgado todos os dias

O Ministério da Saúde mostrou que foram registradas 70.574 novas infecções por covid-19 e 936 novas mortes pela doença no país, em 224 horas, conforme o boletim desta quarta-feira (16).

Brasil ultrapassa os 7 milhões de infectados, com o total de, 7.040.608 de pessoas infectadas no país desde o início da pandemia. Conforme a Agência Brasil, os mais de 70 mil novos casos registrados hoje, bem como o número de mortes, é, na realidade, maior. Isso porque São Paulo teve problemas técnicos e não enviou os dados de hoje. São Paulo é o estado líder de casos e mortes no país, muito à frente dos demais.

O número total de mortes desde o início da pandemia – sem contar com os dados desta quarta-feira de São Paulo – chegou a 183.735. O número de pessoas recuperadas é de 6.132.683, que equivale a 87,1% do total de infectados. O segundo estado com maior número de casos é Minas Gerais, com 477.697. O segundo estado com mais mortes é o Rio de Janeiro, com 24.109 desde o início da pandemia.

Ao todo Mato Grosso do Sul soma 116.612 casos de confirmação, 1.978 mortes, 99.658 recuperados, 423.621 casos notificados, dos quais 298.177 foram descartados. Há 3.135 testes em análise no Lacen e parceiros e 5.697 casos sem encerramento pelos municípios.